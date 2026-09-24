Ultimo weekend per TARSMINASS Genius Loci - Tuttoggi.info

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Ultimo weekend per TARSMINASS Genius Loci

Redazione

Ultimo weekend per TARSMINASS Genius Loci

Gio, 24/09/2026 - 17:14

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Tarsminass Genius Loci conclude il suo cammino con tre interessanti eventi nella zona del Trasimeno.

Venerdì 25 settembre: 25/9: presso il Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago alle ore 17 la Conferenza “ L’unità d’Italia è passata da qui”, relatori lo storico Michele Chierico, Augusto Vasselli, Stefano Bisi e il sindaco di Castiglione Matteo Burico.

Sabato 26 settembre: presso la Casa del Combattente a Castel Rigone, Aldo Bellavita e Francesco Girolmoni presentano la loro ultima fatica “Anime e Corpi”. Segue una conferenza su Boldrino da Panicale tenuta da Luciano Taborchi.

Domenica 27 settembre: alla Torre dei Lambardi di Magione Prospero Calzolari ci racconta Frate Elia “l’architetto di Francesco” interloquendo con Michele Chierico.

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