Inizio preparazione serie B maschile Città di Castello pallavolo - Tuttoggi.info

Prime sessioni di lavoro per il Città di Castello Pallavolo di Marco Bartolini che sarà ai nastri di partenza del girone D della serie B (esordio sabato 17 ottobre alle ore 18:30 al Pala Joan contro la Sirdeco Volley Pescara).





Assieme ai suoi collaboratori il coach tifernate ha cominciato nei giorni scorsi gli allenamenti al pala Joan per il recupero delle funzionalità tecniche ed agonistiche, non senza una particolare emozione: ”E’ vero – afferma Marco Bartolini – rientrare nel palasport della mia città è una gioia indescrivibile, come tornare a vestire la maglia coi colori biancorossi. I ricordi e le sensazioni positive sono subito riaffiorati alla mente per cui invito fin da ora i nostri sostenitori a seguirci perché il Pala Joan deve diventare una specie di fortino nel quale costruire le nostre imprese sportive. A livello strettamente tecnico è stata una ripresa graduale perché abbiamo dapprima lavorato sulla sabbia e nella piscina dell’Umbria Camp, che ringraziamo per l’ospitalità, per poi ritornare al pala Joan al fine di amalgamare il gruppo e cominciare a costruire la nostra identità e la nostra filosofia di gioco. In più stiamo cercando di passare del tempo extra allenamenti assieme per aumentare la consapevolezza di essere un gruppo. Poi si passerà alle amichevoli per testare il nostro livello di gioco di squadra. Abbiamo scelto anche il nostro capitano che sarà David Lensi, uno degli eroi della promozione in A1 quindi un trait d’union con il nostro glorioso passato, mentre il vice capitano sarà Francesco Cesari”.





Anche Roberto Bongiorno sottolinea l’importanza di questa fase della stagione: “Sono molto contento di come abbiamo iniziato il lavoro precampionato, una preparazione che molte squadre di categoria superiore non hanno la possibilità di fare, riuscendo ad alternare sedute in sala pesi, sabbia, acqua e circuiti aerobici. Abbiamo cominciato anche ad assaggiare il parquet del Pala Ioan ed è stato emozionante rimetterci il piede sopra dopo 10 anni. L’impatto del lavoro fisico si sta sentendo parecchio ma è giusto così in quanto c’è bisogno di mettere la cosiddetta “benzina” che ci dovrà accompagnare nel corso della stagione ma soprattutto essere disposti a soffrire per farci trovare pronti per l’inizio del campionato”.





Il roster dei biancorossi, composto ora da 18 giocatori, è stato completato da alcuni elementi che si intersecheranno con la squadra che militerà in serie C.





Questi i numeri di maglia:





1 Rinaldo Conti (S, 1993, 191), 2 Patrik Valenti (S, 1992, 190), 3 Giovanni Panizzi (A, 2005, 180), 4 Francesco Cesari (S, 2002, 180) VK, 5 Lorenzo Panizzi (O, 20026, 192), 6 David Lensi (L, 1995, 180) K, 7 Tommaso Troiani (A, 1995, 180), 8 Gian Marco Cioffi (S, 2000, 177), 9 Ettore Rumori (C, 2005, 195), 10 Roberto Bongiorno (O, 1996, 196), 11 Carlo Landini (C, 1999, 200), 12 Davide Stoppelli (C, 1992, 198), 13 Alberto Celestini (S, 1995, 190), 14 Niccolò Cappelletti (S, 1996, 196), 16 Enrico Marconi (S, 1984, 180), 17 Leonardo Cesari (L, 2005, 180), 18 Cesare Martinelli (C, 2010, 200), 20 Pietro Volpi (C, 2003, 192).





E’ ufficiale anche il programma degli allenamenti congiunti del precampionato biancorosso: si inizierà martedì 15 settembre a Sangiustino contro la serie A3 di Monaldi, sette giorni dopo ancora contro i biancazzurri. Martedì 29 settembre il Città di Castello Pallavolo farà visita alla Pallavolo Arezzo, poi si entrerà nel vivo sabato 3 ottobre alle ore 16 quando al Pala Joan arriverà la Trade Group Falconara allenata dall’ex biancorosso Dore Della Lunga e che sarà una delle avversarie nel girone E della serie B. Infine l’Arezzo renderà visita venerdì 9 ottobre a capitan Lensi e compagni al Pala Joan (alle ore 19) per l’ultimo appuntamento prima del via ufficiale della stagione.





A breve infine il Città di Castello Pallavolo comunicherà iniziative rivolte a partner, tifosi e sostenitori per catalizzare ancora di più l’attenzione sul primo sport cittadino.





CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO





Ufficio Stampa