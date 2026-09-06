A Spoleto torna LO SBARACCO in negozio: 4 giorni di shopping… e il nuovo Sconto Matto! - Tuttoggi.info

L’iniziativa di Confcommercio Spoleto ci sarà nei giorni 3, 4, 5 e 6 settembre. Le attività commerciali offrono in vendita i loro prodotti con sconti ulteriori.
L’iniziativa Lo Sbaracco in negozio, nata per iniziativa di Confcommercio Spoleto e comprensorio e Federmoda Confcommercio nel 2019, è finalizzata a supportare il tessuto commerciale della città. Grazie alle adesioni, che anche quest’anno sono soddisfacenti, ci sarà una offerta diversificata, che spazia dall’abbigliamento agli articoli per la casa e non solo.
Gli esercizi commerciali metteranno infatti in vendita una selezione di prodotti e proposte differenti e merceologie diverse: dall’abbigliamento alla pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, articoli per l’ufficio e di profumeria, articoli da regalo, giocattoli e prodotti di cartoleria.
Quest’anno all’iniziativa si aggiunge un regalo speciale.
Con un acquisto del valore minimo di 50 euro, effettuato durante i giorni dello Sbaracco, verrà regalato un coupon del valore di 10 euro da utilizzare sui prossimi acquisti realizzati nei negozi aderenti durante il periodo che va dal 1° ottobre al 30 novembre 2026.
I negozi aderenti allo Sbaracco sono riconoscibili dalla locandina esposta nell’esercizio.
“Aspettiamo tutti a Spoleto il 3, 4, 5 e 6 settembre per la nostra bella iniziativa”, commenta il presidente di Confcommercio Spoleto e comprensorio Tommaso Barbanera.
Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e creduto in questo evento. Le adesioni anche quest’anno dimostrano che il settore del commercio è vivo e disponibile ad una vendita speciale che incentivi gli acquisti.
I commercianti sono la linfa vitale del nostro territorio. Invitiamo quindi a visitare i negozi aderenti, dove sarà possibile trovare articoli in vendita a prezzi convenienti e allo stesso tempo approfittare del coupon regalo.
Sarà una grande occasione per i consumatori, che troveranno articoli di pregio a prezzi ulteriormente ribassati anche rispetto al prezzo del saldo”.
L’elenco degli esercizi aderenti
CORSO MAZZINI
Profumeria Mariangela
Badiali cashmere
Zucchero
VIA MINERVIO
Belushi
VIA PORTA FUGA
Rocca dei Perugini
CORSO GARIBALDI
Five
Boutique Maddalena
Ciliegie family store
Artiko
L’Arca
Luxuria by Torti
Bolivar
VIA FLAMINIA VECCHIA
Grub Gallery
DB One
VIA PIETRO CONTI
Nadia articoli per la casa
VIA XXV APRILE
Primo Piano Moda
VIALE G. MARCONI
Ago Bianco
Abbigliamento Rosella
Mavi
VIA A. Ricci
il Re Leone
LOC. SAN MARTINO IN TRIGNANO
Argentina Mode
2 settembre 2026
Luogo: spoleto