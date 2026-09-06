A Spoleto torna LO SBARACCO in negozio: 4 giorni di shopping… e il nuovo Sconto Matto! - Tuttoggi.info

L’iniziativa di Confcommercio Spoleto ci sarà nei giorni 3, 4, 5 e 6 settembre. Le attività commerciali offrono in vendita i loro prodotti con sconti ulteriori.





L’iniziativa Lo Sbaracco in negozio, nata per iniziativa di Confcommercio Spoleto e comprensorio e Federmoda Confcommercio nel 2019, è finalizzata a supportare il tessuto commerciale della città. Grazie alle adesioni, che anche quest’anno sono soddisfacenti, ci sarà una offerta diversificata, che spazia dall’abbigliamento agli articoli per la casa e non solo.

Gli esercizi commerciali metteranno infatti in vendita una selezione di prodotti e proposte differenti e merceologie diverse: dall’abbigliamento alla pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, articoli per l’ufficio e di profumeria, articoli da regalo, giocattoli e prodotti di cartoleria.

Quest’anno all’iniziativa si aggiunge un regalo speciale.

Con un acquisto del valore minimo di 50 euro, effettuato durante i giorni dello Sbaracco, verrà regalato un coupon del valore di 10 euro da utilizzare sui prossimi acquisti realizzati nei negozi aderenti durante il periodo che va dal 1° ottobre al 30 novembre 2026.

I negozi aderenti allo Sbaracco sono riconoscibili dalla locandina esposta nell’esercizio.

“Aspettiamo tutti a Spoleto il 3, 4, 5 e 6 settembre per la nostra bella iniziativa”, commenta il presidente di Confcommercio Spoleto e comprensorio Tommaso Barbanera.

Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e creduto in questo evento. Le adesioni anche quest’anno dimostrano che il settore del commercio è vivo e disponibile ad una vendita speciale che incentivi gli acquisti.

I commercianti sono la linfa vitale del nostro territorio. Invitiamo quindi a visitare i negozi aderenti, dove sarà possibile trovare articoli in vendita a prezzi convenienti e allo stesso tempo approfittare del coupon regalo.

Sarà una grande occasione per i consumatori, che troveranno articoli di pregio a prezzi ulteriormente ribassati anche rispetto al prezzo del saldo”.





L’elenco degli esercizi aderenti





CORSO MAZZINI

Profumeria Mariangela

Badiali cashmere

Zucchero

VIA MINERVIO

Belushi

VIA PORTA FUGA

Rocca dei Perugini

CORSO GARIBALDI

Five

Boutique Maddalena

Ciliegie family store

Artiko

L’Arca

Luxuria by Torti

Bolivar

VIA FLAMINIA VECCHIA

Grub Gallery

DB One

VIA PIETRO CONTI

Nadia articoli per la casa

VIA XXV APRILE

Primo Piano Moda

VIALE G. MARCONI

Ago Bianco

Abbigliamento Rosella

Mavi

VIA A. Ricci

il Re Leone

LOC. SAN MARTINO IN TRIGNANO

Argentina Mode













2 settembre 2026





Luogo: spoleto