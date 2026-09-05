Schianto tra due auto sulla E45, 4 feriti - Tuttoggi.info

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Schianto tra due auto sulla E45, 4 feriti

Redazione

Schianto tra due auto sulla E45, 4 feriti

I feriti sono stati trasferiti verso gli ospedali di Città di Castello e di Perugia, uno di loro presentava sospetti traumi interni
Sab, 05/09/2026 - 11:01

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I Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti intorno alle 2:30 lungo la E45 poco dopo lo svincolo di Umbertide sud in direzione nord per un incidente tra due auto. Le squadre hanno liberato dalle lamiere i quattro occupanti rimasti bloccati negli abitacoli, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118.

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