Calenda "Sondaggi falsati, al centrosinistra mancano leader e programmi" - Tuttoggi.info

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Calenda “Sondaggi falsati, al centrosinistra mancano leader e programmi”

ItalPress

Calenda “Sondaggi falsati, al centrosinistra mancano leader e programmi”

Sab, 26/09/2026 - 23:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Non penso che nè il centrosinistra, nè il centrodestra raggiungeranno il 42%. I sondaggi che vedete oggi sul centrosinistra scontano il fatto che non è chiaro chi sarà ancora il leader. Se sarà Conte, si perderanno un pezzo di elettori del Pd, mentre se sarà Schlein, in alleanza con Renzi, si perderanno un pezzo importante degli elettori dei Cinque stelle. Quindi sono sondaggi falsati dal fatto che i dati di centrodestra sono reali, quelli di centrosinistra sono solo una somma di partiti. L’unico che ha presentato un programma, che non condivido, è Conte, il Pd non presenta niente e sembra paralizzato”. Queste le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, a margine di un podcast live registrato al Camillo Restaurant di Palermo.

xi6/col4/mca3

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