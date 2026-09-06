Kabashi nel recupero regala i 3 punti al Grifo contro il Pineto (2-1) | Pagelle - Tuttoggi.info

Con un gol di Kabashi nel recupero il Perugia supera in rimonta il Pineto, 2-1. Prendendosi 3 punti in una gara difficilissima, che si era messa subito in salita.
Al 3′ primo episodio chiave: l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore del Pineto, anche se la scivolata di Megelaitis su Ienco appare pulita, tant’è che nemmeno i giocatori ospiti protestano. Diana è costretto a giocarsi la card FVS e la decisione viene rivista.
Una scelta inevitabile, ma che pesa subito: al 9′, infatti, Ladinetti viene caricato da dietro a centrocampo e perde palla, innescando il contropiede ospite chiuso da Forte, che batte Zelezny. Il Perugia non può però mandare l’arbitro al monitore e le proteste biancorosse sono così inutili.
Lo svantaggio innervosisce i Grifoni, che concedono spazi agli ospiti.
Al 34′ filtrante di Canotto in area per Cavallini, che viene atterrato. L’arbitro fischia il calcio di rigore, ma non estrae il cartellino rosso invocato dalla panchina del Perugia. Al monitor viene confermata la decisione del direttore di gara e dal dischetto Canotto non sbaglia. Cavallini è però costretto a uscire, al suo posto entra Borsoi, ex Pineto.
Al 42′ Canotto supera ancora Tonti con un delizioso pallonetto, ma tutto viene annullato da una segnalazione di fuorigioco.
Nel recupero Zelezny salva il risultato sul tiro ravvicinato di Ienco, che sul secondo palo calcia sul pallone lasciato sfilare da Quirini: grande intervento del portiere polacco, che consentire di andare al riposo sul risultato di 1-1.
Il primo tiro della ripresa è degli ospiti (respinge Megelaitis), ma è il Perugia a sfiorare il vantaggio al 10′ con l’azione personale di Borsoi, che dal limite calcia, sfiorando il palo alla destra di Tonti.
Ripresa combattuta, ma con poche conclusioni. Sabbatani 19′ si getta sul pallone messo da Quirini nell’area piccola, ma viene murato. Il centravanti del Perugia ancora pericoloso al 28′, ma la sua inzuccata in mischia termina alta sopra la traversa.
Il Perugia ci prova con generosità, ma al 32′ presta il fianco al contropiede del Pineto, con Zelezny che devia in angolo la pericolosa conclusione di Germinario.
Nel recupero il tiro di Kabashi che si infila sotto la traversa e fa esplodere il “Curi”!
Tabellino
Perugia – Pineto 2-1
9′ pt Forte, 34′ pt Canotto rig. , 48′ st Kabashi
PERUGIA: 1 Zelezny 7, 4 Tozzuolo 6 (19′ st Papazov 6), 8 Ladinetti 5, 9 Sabbatani 6, 10 Canotto 6 (26′ st 6 Angeli 6), 14 Quirini 5.5, 20 Carriero 5 (19′ st Conti 6), 23 Megelaitis 6.5 (26′ st 72 Cortesi 7), 28 Riccardi 6, 39 Cavallini 6.5 (39′ pt 11 Borsoi 6), 77 Kabashi 7. All. Diana 6. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 5 Stramaccioni, 19 Dottori, 26 Seha, 27 Agnissan, 29 Renault, 33 Langella.
PINETO: 22 Tonti 6, 3 Ienco 6.5 (27′ st 2 Scheffer 6), 7 Guadagni 6 (27′ st 69 Pistillo 6), 8 Germinario 6.5, 9 Vigliotti 5.5, 13 Alessandretti 6, 21 Lombardi 5.5, 28 D’Orazio 6 (38′ st 5 Di Renzo sv), 52 Frare 6, 70 Forte 7 (22′ st 41 Asmussen 6), 99 Pellegrino 5.5 (38′ st 4 Nebuloso sv). All. Barilari 6. A disp.: 1 Turi, 43 Colaneri, 15 Ferrante, 47 Sabatelli, 48 Di Giacomo, 77 Ardizzone.
ARBITRO: Migliorini Sez. Verona
ASSISTENTI: Monaco di Sala Consilina e D’Andria di Chiavari
IV UFFICIALE: Buzzone di Enna
OPERATORE FVS Daljit di Macerata
NOTE: spettatori 5907