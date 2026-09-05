Jazz, cultura giapponese, cinema e racconti negli appuntamenti a Castel Rigone presso la Pieve di San Cristoforo - Tuttoggi.info

Due week-end di arte, musica, performance e tante storie da ascoltare e vivere quelli che andranno in scena alla Pieve di San Cristoforo in Pian di Marte, a Castel Rigone (Passignano sul Trasimeno), organizzati da Guadi Home Events in collaborazione con la Pro Loco.

Un mix di arti, dal jazz alla cultura giapponese, cui hanno aderito nomi di fama internazionale, ideato per restituire al territorio gli spazi della Pieve, aperti per l’occasione dai proprietari.

Evento clou della prima giornata del 5 settembre, dalle 20,30, è il concerto di tre musicisti cari al grande pubblico quali Walter Calloni (batterista, già con PFM, Area, Battisti e Battiato, solo per citare alcune delle band e dei cantautori con cui ha lavorato), Simone Gubbiotti (chitarrista jazz che ha collaborato con Sid Jacobs, Joe La Barbera, Arthur Blythe, Irio De Paula) e Gianmarco Scaglia (contrabbassista di rilievo del jazz italiano e europeo, ha suonato con Paul Wetico, John Hellwell dei Supertramp, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso). Lo straordinario trio presenterà il recente progetto Blending the Unconventional, che ha incontrato i favori della critica e del pubblico.

Nel pomeriggio, dalle 18.30, sarà inaugurata la mostra Vestizioni dell’artista reggiano Fabio Iemmi (opere pittoriche e tessili) allestita con il compositore Guido Lusetti e le sue Sonografie. A seguire l’incontro con il regista Alessandro Scillitani che presenterà il film Il respiro del tempo, dedicato alla suggestiva Pieve di San Cristoforo.

Si prosegue domenica 6, dalle 18.30, con la nota fotografa Paola Ghirotti, da più di 30 anni attiva in Estremo Oriente, che presenta per l’occasione immagini scelte dall’archivio unGiappone® e cinque libri fotografici tra cui quello dedicato al giardino giapponese e alla Via del Tè. Subito dopo sarà la volta dell’artista e calligrafo Roberto steve Gobesso che, dopo una introduzione alla calligrafia estremorientale e alla Via della scrittura, offrirà una dimostrazione calligrafica dal vivo.

Ancora un appuntamento di respiro internazionale per il concerto serale di sabato 12, alle 20,30, con l’artista, compositore, produttore discografico Noah Rosanes (celebri i suoi spot pubblicitari per marchi come Volkswagen e Vespa), che proporrà scenografie sonore e immersive per un’esperienza collettiva di ascolto e riflessione Refleksionskoncert. Ospite d’accezione, come voce fuori campo, Francis Pardeilhan, attore statunitense (Trinity goes east, Il cartaio, Leonora addio) e pedagogo teatrale che ha scelto da anni l’Umbria come casa. Nel pomeriggio, alle 18,30, presentazione del progetto editoriale di Fabio Iemmi e Alessandro Leto Ricette Lanciate con aperitivo musicale.

Si chiude domenica 13 settembre con l’esposizione delle opere e, dalle 18,30, un workshop dedicato ai materiali dell’arte Il colore della narrazione con Fabio Iemmi e azione calligrafica su grande formato di Roberto steve Gobesso. Gran finale dalle 20,30 con una reunion di giovani band musicali che presentano I posti in fondo.

Nel corso dei due week end la Pro Loco di Castel Rigone sarà presente anche con un posto ristoro – street food.

Per informazioni e contatti:

https://www.produzionidalbasso.com/project/guadi-home-events/





Luogo: Pieve di San Cristoforo in Pian di Marte – Castel Rigone, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA