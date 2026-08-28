Insulta e sputa addosso a una donna, poi minaccia i poliziotti: arrestato 54enne - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato di Assisi ha arrestato un uomo di 54 anni, per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, durante il servizio di controllo sul territorio notavano alcune persone nei pressi di un esercizio commerciale, che richiamavano la loro attenzione, riferendo che un uomo, in evidente stato di alterazione, aveva appena aggredito una donna.

Nell’immediatezza gli operatori hanno bloccato l’uomo, il quale ha opposto resistenza, dimenandosi e strattonando gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo, continuando a mantenere un atteggiamento minaccioso e aggressivo nei loro confronti. Dagli accertamenti e dalle dichiarazioni raccolte emergeva che, poco prima, l’uomo aveva rivolto alla donna, mentre si trovava nei servizi igienici del locale, gravi insulti di carattere razzista e sessista. Successivamente, dopo che la donna era uscita dal bagno e gli aveva chiesto di smetterla, l’uomo si avvicinava nuovamente in maniera minacciosa, arrivando a sputarle addosso e, nel tentativo della donna di allontanarlo, la aggrediva fisicamente con uno spintone.

Per questi motivi l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia, in attesa di essere giudicato per direttissima.