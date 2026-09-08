 A Cascia il primo Festival delle Consulte dei Giovani è un successo che guarda al futuro delle aree interne - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Cascia il primo Festival delle Consulte dei Giovani è un successo che guarda al futuro delle aree interne

Redazione

A Cascia il primo Festival delle Consulte dei Giovani è un successo che guarda al futuro delle aree interne

Mar, 08/09/2026 - 13:03

Condividi su:

Una giornata da ricordare, fatta di confronto, partecipazione e condivisione, con i giovani al centro del dibattito sul futuro delle comunità. È questo il bilancio di “YO(H)UNGER GAMES – Festival delle Consulte dei Giovani e delle Politiche Giovanili”, che il 5 settembre ha riunito a Cascia rappresentanti istituzionali, Consulte dei Giovani, università, ricercatori, imprenditori, associazioni e realtà del Terzo Settore. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta dei Giovani e dal Comune di Cascia, ha rappresentato un’occasione per mettere in rete esperienze e progettualità, affrontando temi centrali per le nuove generazioni: dalle politiche giovanili alla partecipazione, dall’imprenditoria alle nuove tecnologie, passando per le strategie per contrastare lo spopolamento delle aree interne.

“Con gli Yo(h)unger Games non abbiamo solo celebrato i cinque anni di attività della Consulta dei Giovani di Cascia, ma soprattutto abbiamo creato un’importante occasione di incontro e confronto tra giovani, istituzioni e politica – sottolinea il Presidente della Consulta dei Giovani, Francesco Saverio Stellato – È stato un momento per parlare insieme del futuro delle nuove generazioni e delle opportunità da costruire nel nostro territorio”.

Per il Sindaco Mario De Carolis, il Festival – riuscitissimo – rappresenta anche un momento importante nel percorso della Consulta: “Cinque anni fa nasceva ufficialmente la Consulta dei Giovani di Cascia, dopo un percorso avviato all’indomani del sisma del 2016 e rafforzato durante la pandemia. Oggi vedere questa esperienza crescere e aprirsi al confronto con altre realtà è motivo di grande soddisfazione. Il protagonismo dei giovani è una risorsa fondamentale per la nostra comunità e per tutto il territorio”.

Particolarmente significativo il confronto sulle prospettive future e sul ruolo che le nuove generazioni possono assumere nella costruzione del domani di questi territori. Un confronto che si è tradotto anche in un atto concreto: a Cascia è stata infatti sottoscritta la “Carta per le politiche giovanili e il futuro dei territori”.

“Le politiche per i giovani non si fanno senza i giovani – ha sottolineato la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – Si costruiscono insieme a loro. Prima della firma abbiamo aperto un tavolo di confronto sulle strategie per contrastare lo spopolamento e rafforzare il legame tra nuove generazioni e istituzioni. Abbiamo ascoltato domande, idee e proposte che potrebbero diventare la base da cui partire per costruire il prossimo Documento di economia e finanza regionale”.

“Yo(h)unger Games è stato un successo al di là delle aspettative e ha confermato che insieme si possono vedere le cose da un’altra prospettiva. Si sono toccati livelli di dibattito davvero alti, si sono lanciate tante idee e i nostri giovani hanno avuto l’opportunità di dialogare con le istituzioni e in particolare con la Regione per provare a trovare soluzioni che siano davvero efficaci per tutti i comuni delle aree periferiche e montane – dichiara l’Assessore Niccolò Sabatini – Abbiamo messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, studiosi, imprenditori, associazioni e giovani, con l’obiettivo di confrontarci sulle strategie di rilancio di territori che soffrono lo spopolamento, ma che sono animati da persone che non vogliono abbandonare le proprie terre. La sfida è complessa, ma continueremo a lavorare perché il diritto di restare possa vincere sulla necessità di partire”.

Accanto ai panel e ai salotti tematici ospitati tra l’Auditorium Santa Chiara e i Giardini Mario Magrelli, la giornata ha proposto anche momenti dedicati allo sport, con il villaggio Extragames curato dal CSI Umbria, e alla socialità, con la cena conviviale in Piazza Garibaldi. L’obiettivo è ora proseguire il percorso avviato a Cascia, trasformando questa prima esperienza in una rete stabile tra Consulte dei Giovani e istituzioni.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Colori d’Estate: Arte, Creatività e Condivisione al centro del Piano Estate dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2

Terni

Terni dice addio al 41-bis: con l’operazione “Iride” 88 detenuti trasferiti a Cagliari
Spoleto

“Raccontami un vestito”: a Spoleto la sfilata che dà voce alle storie delle donne migranti

in umbria

gli ultimi pubblicati

Gubbio e Gualdo

I Carabinieri alla “Notte Bianca dello Sport”: a Gubbio tecnologia, prevenzione e partecipazione | Foto

Perugia

A Marsciano padre e figlio arrestati con 2,5 chili di hashish: sequestrati anche 3.710 euro

Cronaca

A Cascia il primo Festival delle Consulte dei Giovani è un successo che guarda al futuro delle aree interne

Valnerina

Monaco benedettino si avvicina al record attraversando a nuoto lo Stretto di Messina

Perugia

Gli svedesi lo fanno meglio. Flavia Restivo a Ponte San Giovanni, a confronto l’Italia con e il Paese scandinavo

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!