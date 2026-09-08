Cospal Composites, le maxi-antenne italiane che guardano allo spazio americano - Tuttoggi.info





SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – “Crediamo di riuscire a migliorare l’export, i prodotti, e riuscire anche a entrare in quella clientela che ancora ci manca: siamo ottimisti, anche grazie a Innovit contiamo di riuscirci”. Lo ha detto all’Italpress Luca Barello, Business Development Manager di Cospal Composites, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco.

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(intervista di Stefano Vaccara)