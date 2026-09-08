I Carabinieri alla “Notte Bianca dello Sport”: a Gubbio tecnologia, prevenzione e partecipazione | Foto - Tuttoggi.info

La manifestazione “Notte Bianca dello Sport” di Gubbio, organizzata dall’Associazione Leukos e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, ha registrato un’attiva partecipazione da parte dell’Arma dei Carabinieri, che ha portato nel cuore della città professionalità, tecnologia e attività rivolte a un pubblico diversificato.

L’Arma ha schierato militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di Gubbio, del Nucleo Artificieri di Perugia, delle Aliquote di Primo Intervento e una rappresentanza del Nucleo CITES di Perugia, con il coordinamento della Compagnia di Gubbio guidata dal Capitano Pasquale Moriglia. La significativa e qualificata presenza ha offerto ai cittadini l’opportunità di approfondire le competenze e gli strumenti utilizzati quotidianamente per garantire la sicurezza e la tutela del territorio.

Il simulatore di guida sotto l’effetto di stupefacenti ha suscitato un notevole interesse permettendo ai partecipanti di comprendere in modo diretto quanto possano essere compromesse le capacità di percezione e reazione. Anche la dimostrazione del robot del Nucleo Artificieri, impiegato in scenari ad alto rischio, ha riscosso un notevole interesse. I più piccoli, con grande entusiasmo, hanno avuto l’opportunità di partecipare a una simulazione di fotosegnalamento dattiloscopico, raccogliendo le proprie impronte papillari in un ruolo di investigatori per un giorno.

La serata ha confermato l’importanza del contatto diretto tra cittadini e Carabinieri, trasformando la sicurezza in un’esperienza condivisa e partecipata.