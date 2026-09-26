La Nazionale Femminile Volley Sorde in visita al Perugia Calcio (video) - Tuttoggi.info

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La Nazionale Femminile Volley Sorde in visita al Perugia Calcio (video)

Redazione

La Nazionale Femminile Volley Sorde in visita al Perugia Calcio (video)

Sab, 26/09/2026 - 15:33

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Il Perugia Calcio ha ricevuto la visita delle atlete, dello staff e dei dirigenti della Nazionale Italiana Volley Sorde, in raduno in Umbria in preparazione dei prossimi Campionati Mondiali.

La Nazionale italiana di pallavolo femminile sorde (gestita dalla FSSI – Federazione Sport Sordi Italia) è una delle massime eccellenze mondiali della disciplina, attualmente ai vertici del ranking internazionale. Nell’ultima edizione di Deaflympics, i Giochi olimpici per sordi, che si sono svolti a Tokyo, in Giappone, l’Italia ha conquistato il quarto posto.

Ad accogliere la Nazionale, il direttore generale del Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras, che ha accompagnato la squadra in una visita delle strutture utilizzate dai Grifoni e del terreno dello Stadio “Curi”. Qui, con alle spalle la Gradinata che riaprirà al pubblico in occasione della partita Perugia – Reggiana, foto di gruppo e anche un video, con un saluto con il gesto dei sordi.

In occasione della Giornata Mondiale dei Sordi, AC Perugia Calcio – Club che crede fortemente e concretamente nello sport come occasione di inclusione anche sociale, come dimostrato concretamente dalla formazione biancorossa iscritta al Campionato federale Dcp FIGC di calcio paralimpico – ringrazia la Nazionale, augurando un grande “in bocca al lupo” alle atlete azzurre.

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