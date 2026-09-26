Cannella "Il turismo va a supporto della Sicilia, la cultura asset fondamentale" - Tuttoggi.info

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Cannella “Il turismo va a supporto della Sicilia, la cultura asset fondamentale”

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Cannella “Il turismo va a supporto della Sicilia, la cultura asset fondamentale”

Sab, 26/09/2026 - 14:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Il turismo va a supporto della Sicilia, con la cultura come asset fondamentale. È un binomio assolutamente inscindibile. Cultura è tutto ciò che riguarda il nostro patrimonio e la nostra tradizione, dalla cucina siciliana fino ai beni monumentali: questi sono i principali attrattori di flussi turistici e rappresentano un elemento identitario che, se opportunamente valorizzato, può far emergere la Sicilia come unicum nel Mediterraneo. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e moderne tecnologie sono fondamentali per integrare l’offerta turistica e valorizzare il nostro patrimonio culturale”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella a margine dalla Giornata mondiale del turismo, in corso per l’intero weekend al Marina Convention Center di Palermo. xd8/vbo/mca2

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