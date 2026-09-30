Gualdo Tadino, denunciato dai Carabinieri un uomo di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di cocaina - Tuttoggi.info

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Gualdo Tadino, denunciato dai Carabinieri un uomo di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

Redazione

Gualdo Tadino, denunciato dai Carabinieri un uomo di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

Mer, 30/09/2026 - 14:18

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Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia un uomo di 47 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione si inserisce in un più vasto contesto di attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla Compagnia di Gubbio, condotte su tutto il territorio della fascia eugubino-gualdese.

Nel dettaglio, i militari, impegnati in un servizio di controllo nel centro storico, hanno colto in flagrante il 47enne mentre consegnava una dose di cocaina a un uomo del posto. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito la conclusione della compravendita e ha consentito la perquisizione personale dell’individuo, durante la quale è stata rinvenuta e sequestrata una dose di cocaina.

Al termine degli accertamenti, il 47enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia.

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