Rafforzare la competitività di imprese e filiere, nasce Fondazione Systema - Tuttoggi.info

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Rafforzare la competitività di imprese e filiere, nasce Fondazione Systema

ItalPress

Rafforzare la competitività di imprese e filiere, nasce Fondazione Systema

Mer, 30/09/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano. In occasione di Open-es ACT 2026, a Roma, Eni, Confindustria, Enel, Snam, UniCredit, Q8 Italia, Webuild, Accenture, Avvale e RINA hanno annunciato la nascita di Fondazione Systema, un’alleanza che riunisce industria, finanza, istituzioni e associazioni la cui missione è aiutare le filiere ad affrontare i rischi e cogliere le opportunità generate dalle trasformazioni sociali, ambientali e tecnologiche in atto.
mec/fsc/azn

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