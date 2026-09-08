Gli svedesi lo fanno meglio. Flavia Restivo a Ponte San Giovanni, a confronto l'Italia con e il Paese scandinavo - Tuttoggi.info

Prosegue con la politologa, digital strategist e divulgatrice Flavia Restivo, mercoledì 9 settembre alle 18.30 allo Spazio L’Oggi di Ponte San Giovanni, in strada dei Loggi 18/F, La Nuova Stagione, rassegna letteraria itinerante La Nuova Stagione, dedicata alla promozione di autori e autrici under 35, ideata dall’associazione perugina MenteGlocale APS e realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Restivo, classe 1995, presenterà il suo libro Gli svedesi lo fanno meglio (Rizzoli), il racconto e l’analisi di come un’educazione affettiva e sessuale di stampo nordico può cambiare il nostro Paese (in meglio). Con l’autrice, già fondatrice della campagna Italy Needs Sex Education, dialogherà l’autore e formatore Silvio Impegnoso.

Il libro mette a confronto la cultura individuale, scolastica e sociale italiana e svedese per mostrare che i passi avanti in questo campo non sono soltanto necessari, ma possibili e preziosi. La Svezia raccontata nel volume di Restivo offre un percorso di dimostrata efficacia verso una catena di grandi miglioramenti relazionali e sociali.

Come ci sono riusciti? Diffondendo una seria, sana, aperta e completa cultura sessuoaffettiva in tutte le scuole a partire dall’infanzia, con programmi affidati a esperti che hanno accompagnato la maturazione dei giovani cittadini svedesi.

Il Paese scandinavo ha introdotto nelle scuole l’insegnamento dell’educazione sessuale fin dal 1955. In Italia, invece, siamo fermi al palo. La nostra cultura nazionale è frenata da un paradigma patriarcale, dove le tensioni moralistiche indotte da una concezione della sessualità fondata sull’ignoranza di sé e degli altri sono all’origine dell’ingiusta disparità sociale tra la donna e l’uomo nel lavoro e in famiglia, ma allo stesso tempo anche della violenza psicologica e fisica, dei soprusi, delle fobie e dei femminicidi.

La Nuova Stagione proseguirà poi sabato 3 e domenica 4 ottobre, a Foligno, con gli ultimi due appuntamenti della rassegna nell’ambito dell’edizione 2026 di Foligno Libri.

Luogo: Spazio L’OGGI, strada dei Loggi, 18/F, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA