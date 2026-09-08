Novation Tech, dai compositi in fibra carbonio alla sfida dello spazio negli Usa - Tuttoggi.info

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – “Cerchiamo di ottenere partnership locali o di acquisire la maggioranza di aziende locali che operano nel nostro settore, portando la nostra tecnologia nel settore aerospaziale che esploderà nei prossimi anni”. aziende Lo ha detto all’Italpress Luca Businaro, CEO di Novation Tech, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco.
xo9/fsc/gsl
(intervista di Stefano Vaccara)
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(intervista di Stefano Vaccara)