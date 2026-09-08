In Ucraina sono ripresi gli attacchi russi dopo la tregua, almeno due morti - Tuttoggi.info

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “A Kiev e in altre regioni dell’Ucraina si lavora per eliminare le conseguenze dell’attacco russo della notte. È stato un attacco complesso, pianificato deliberatamente per provocare il maggior danno possibile alla popolazione e alle infrastrutture, con l’impiego di missili balistici, da crociera e antinave e razzi. Nella capitale si registrano danni significativi a edifici residenziali e infrastrutture civili. Al momento risultano una decina di feriti e due morti. Tredici persone sono state soccorse dai servizi di emergenza. Attacchi hanno colpito anche infrastrutture critiche in diverse regioni, tra cui Odessa, Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhia e Dnipro”. Così sul suo canale Telegram il presidente dell’Ucraina Zelensky.

col5/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)