Colori d’Estate: Arte, Creatività e Condivisione al centro del Piano Estate dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 - Tuttoggi.info

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Colori d’Estate: Arte, Creatività e Condivisione al centro del Piano Estate dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2

Redazione

Colori d’Estate: Arte, Creatività e Condivisione al centro del Piano Estate dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2

Mar, 08/09/2026 - 12:38

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Si è appena concluso, con grande entusiasmo e una notevole partecipazione, “Colori d’Estate”, il laboratorio di disegno e pittura promosso dall’Istituto Comprensivo Spoleto 2 nell’ambito delle attività del Piano Estate.

Il percorso, della durata complessiva di 30 ore, ha visto protagonisti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, i quali hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo dell’arte sperimentando una vasta gamma di tecniche espressive: dal disegno all’acquerello, passando per i pastelli e la pittura. Le lezioni hanno sapientemente alternato momenti di lavoro individuale a stimolanti attività di gruppo, favorendo la cooperazione e lo scambio tra pari. Momenti di particolare significato all’interno del laboratorio sono stati dedicati alle uscite sul territorio e alle sessioni di disegno dal vero. Queste esperienze all’aperto hanno permesso ai ragazzi di osservare da vicino la natura, i paesaggi circostanti e le bellezze architettoniche locali, traducendoli poi in immagini originali attraverso l’uso consapevole di colori, forme ed emozioni.

Il progetto si è concluso con la creazione di opere sia individuali che collettive, culminate in una suggestiva mostra finale. Questo momento di festa e condivisione ha rappresentato l’occasione ideale per mostrare alle famiglie e all’intera comunità scolastica i risultati straordinari del lavoro svolto dai giovani artisti. “Colori d’Estate” si conferma dunque come un’esperienza indimenticabile di creatività, collaborazione e crescita personale, in cui l’arte ha offerto a ciascun alunno uno spazio prezioso per esprimersi, sperimentare e valorizzare le proprie capacità. Un capitolo che si chiude, ma che lascia in eredità colori vividi, emozioni profonde e tanti bellissimi ricordi.

Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto 2, Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

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