Roma, Gualtieri vede il sindaco di New York Mamdani all'Urban 20 Mayors Summit - Tuttoggi.info

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Roma, Gualtieri vede il sindaco di New York Mamdani all’Urban 20 Mayors Summit

ItalPress

Roma, Gualtieri vede il sindaco di New York Mamdani all’Urban 20 Mayors Summit

Sab, 19/09/2026 - 23:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato a City Hall il sindaco di New York Zohran Mamdani, in occasione dell’Urban 20 Mayors Summit 2026, che riunisce i primi cittadini delle principali città dei Paesi del G20 per portare la voce e le priorità delle grandi aree urbane nel confronto internazionale. Al centro del faccia a faccia le politiche per la casa e l’accessibilità degli alloggi, gli investimenti pubblici, i costi dell’energia, la lotta alla crisi climatica, l’integrazione, l’accessibilità dei servizi e le possibili nuove forme di collaborazione tra Roma e New York, anche in ambito culturale.

col4/mca1

(Fonte video: ufficio stampa Comune di Roma)

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