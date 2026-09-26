 La Panda si ribalta in autostrada dopo un incidente, cacciatore gravemente ferito - Tuttoggi.info

La Panda si ribalta in autostrada dopo un incidente, cacciatore gravemente ferito

Massimo Sbardella

La Panda si ribalta in autostrada dopo un incidente, cacciatore gravemente ferito

Sab, 26/09/2026 - 18:04

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Stavano tornando da una battuta di caccia quando, in un tratto dell’Autostrada A1 prima dell’uscita di Attigliano, la Fiat Panda 4X4 su cui viaggiavano due cacciatori si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un furgone, ribaltandosi.

L’uomo che era alla guida è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Roma con l’elisoccorso Nibbio. Ferito, in modo più lieve, anche un’altra persona rimasta coinvolta nell’incidente.

Ad estrarre il ferito più grave dall’auto ribaltata sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia, che lo hanno affidato al personale sanitario del 118.

Il traffico sull’autostrada, in direzione Roma, è stato a lungo bloccato, con una coda arrivata anche ad una lunghezza di 5 km. Una volta soccorsi i feriti e rimossi i mezzi, grazie anche al lavoro della polizia stradale e del personale Anas, il traffico è tornato a scorrere e la situazione, alle 18, era quasi tornata alla normalità.

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