Cambia il Commissario Capo a Orvieto. Luca Valentini lascia Terni per la città della rupe - Tuttoggi.info

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Cambia il Commissario Capo a Orvieto. Luca Valentini lascia Terni per la città della rupe

Redazione

Cambia il Commissario Capo a Orvieto. Luca Valentini lascia Terni per la città della rupe

Subentra al Commissario Gianluca Rossi, che dirigeva temporaneamente la direzione dell’Ufficio
Sab, 05/09/2026 - 09:42

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Il dott. Luca Valentini è il nuovo Commissario Capo della Polizia di Stato di Orvieto. Si è insediato alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto. Lascia l’incarico nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Terni, dove ha maturato l’esperienza nel coordinamento dei servizi di controllo del territorio e delle Volanti.

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