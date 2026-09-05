Cambia il Commissario Capo a Orvieto. Luca Valentini lascia Terni per la città della rupe - Tuttoggi.info

Il dott. Luca Valentini è il nuovo Commissario Capo della Polizia di Stato di Orvieto. Si è insediato alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto. Lascia l’incarico nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Terni, dove ha maturato l’esperienza nel coordinamento dei servizi di controllo del territorio e delle Volanti.

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