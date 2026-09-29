Comunali Milano, Sala "Primarie? Non è nè dogma nè tabù" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Sulle Primarie “Mi pare che il tentativo sia di trovare un nome su cui convergere, però il tentativo dovrà prendere un certo lasso di tempo e, se non si riuscisse, le primarie sono un sistema democratico aperto, non sono una novità neanche per Milano, quindi come ho detto, non sono un dogma, ma non possono essere un tabù”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe SALA a margine della presentazione del nuovo libro del leader di Italia Viva Matteo Renzi al Museo delle Scienze e della Tecnologia sulla possibilità delle primarie nella scelta del candidato del centrosinistra per Palazzo Marino.

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