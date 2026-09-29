 Tajani "Berlusconi era un europeista e occidentale, ci ha lasciato la bussola" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tajani “Berlusconi era un europeista e occidentale, ci ha lasciato la bussola”

ItalPress

Tajani “Berlusconi era un europeista e occidentale, ci ha lasciato la bussola”

Mar, 29/09/2026 - 23:03

Condividi su:


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo ricordato Silvio Berlusconi qui al Parlamento europeo con la presidente Roberta Metsola, con il presidente del Partito Popolare Manfred Weber, con tutta la delegazione di Forza Italia”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’evento organizzato a Bruxelles per i 90 anni del fondatore di Forza Italia. “Abbiamo ricordato soprattutto Berlusconi l’europeista, ma non soltanto: Berlusconi l’occidentale, perché considerava l’Europa indissolubilmente legata all’America”, ha sottolineato Tajani. “Era l’Occidente della libertà, dove la persona è al centro, dove ogni uomo può realizzare i propri sogni e lo Stato è al servizio della persona”.

xf4/trl/mca3

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!