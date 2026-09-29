Ue, Moratti "Dialogo tra parti diverse più che mai necessario" - Tuttoggi.info

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Ue, Moratti “Dialogo tra parti diverse più che mai necessario”

ItalPress

Ue, Moratti “Dialogo tra parti diverse più che mai necessario”

Mar, 29/09/2026 - 23:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Una presentazione che mi ha fatto molto piacere, perché avere qui Enrico Letta e il vicepresidente esecutivo Fitto è un po’ la dimostrazione dell’importanza del dialogo tra parti politiche diverse, tra esperienze e posizioni diverse”. Così l’eurodeputata Letizia Moratti, a margine della presentazione del suo libro “L’importanza di credere nei sogni”, alla biblioteca del Parlamento europeo di Bruxelles, con la partecipazione di Raffaele Fitto ed Enrico Letta. “Il tema del dialogo è più che mai necessario, e cerco di evidenziarlo anche come riflessione nel mio libro”, ha spiegato Moratti. “In un contesto così complesso e difficile bisogna saper superare le appartenenze politiche per lavorare sui contenuti e riuscire a trovare soluzioni che vadano incontro alle preoccupazioni che in questo momento hanno le famiglie e le imprese”.

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