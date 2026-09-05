Terni capitale mondiale del tiro sportivo: doppietta Cts alla Beretta gold cup e oltre 5mila presenze in città - Tuttoggi.info

Due fine settimana da protagonisti sullo scenario internazionale e un flusso turistico che ha portato nel territorio ternano circa cinquemila presenze tra atleti, accompagnatori e appassionati. Il CTS Terni si conferma eccellenza organizzativa e polo di riferimento globale per lo sport, avendo ospitato con successo prima la tappa del circuito estremo The Tactical Games 2026 e successivamente la terza edizione della prestigiosa gara internazionale di tiro dinamico sportivo Beretta Handgun Gold Cup.

La prima manifestazione, che unisce fitness ad alta intensità e tiro operativo, ha visto sfidarsi oltre trecento atleti provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti, con un’unica compagine italiana al via.

A seguire, la Beretta Handgun Gold Cup ha richiamato circa quattrocento competitor da ogni parte del mondo per una gara di altissimo livello tecnico.

L’appuntamento ha regalare al CTS Terni una straordinaria soddisfazione agonistica con ben due atleti di casa sul podio. Federico Trionfetti ha conquistato il primo posto e la medaglia d’oro, mentre Mirko Carapacchi si è aggiudicato una splendida medaglia di bronzo, risultati a cui si aggiungono i tanti ottimi piazzamenti ottenuti dagli altri tiratori del club.

“Questo risultato dimostra che la nostra struttura e i nostri atleti sono ai massimi livelli internazionali. Abbiamo portato a Terni 8.000 persone. Avremmo voluto maggiore attenzione e collaborazione da parte del Comune, ma la risposta degli appassionati ci riempie d’orgoglio”, ha detto il patron Claudio Trionfetti.

Con questi due grandi appuntamenti il CTS Terni rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport di vertice e nel valorizzare la città di Terni come destinazione ideale per le principali manifestazioni sportive internazionali.

Luogo: Cts Terni