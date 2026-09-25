Altro che una partita. L’Universal Design nello sport è rivoluzione molecolare - Tuttoggi.info

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Altro che una partita. L’Universal Design nello sport è rivoluzione molecolare

Redazione

Altro che una partita. L’Universal Design nello sport è rivoluzione molecolare

Ven, 25/09/2026 - 14:57

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Sabato 26 settembre, presso il Complesso scolastico di Piazza Marconi a Orvieto, va in scena il terzo atto del Disability Pride Umbria 2026. Una giornata dedicata agli sport inclusivi: alle 9. 30 c’è il convegno “Con” e “senza”. Gareggiare insieme cui seguirà, alle 11.30, la presentazione degli sport inclusivi che si stanno ormai affermando, una situazione conviviale e, dalle 15.00, la dimostrazione di Baskin.

I nostri corpi non conformi e le nostre menti divergenti fanno bene allo sport. Lo aiutano a prendere consapevolezza della deriva verso le forme di esasperato intrattenimento spettacolare e i rituali laici di consumo in cui, sempre più spesso ormai, si manifesta. Lo riconducono a pensarsi come pratica di ricerca del benessere psicofisico e occasione di socialità. Lo riportano dal mondo virtuale della mondovisione alla realtà dei campetti, delle piazze e delle palestre. Denunciano l’esaltazione del modello abilista e la retorica superomistica con cui si costruisce l’immagine del campione. Sostituiscono le rappresentazioni patinate e iconiche del corpo e dell’intelletto umani con la prorompente e vitale concretezza delle diversità biologiche e culturali.

Gli sport inclusivi mischiano persone con disabilità e persone senza disabilità nella stessa squadra; adattano regole, terreni di gioco, strumenti e modalità di conteggio dei punti a queste compagini ibride; intrecciano l’agonismo della sfida con la solidarietà tra compagni. Seppur in un ambito ristretto, l’agentività disabile interviene sui determinanti di disabilitazione cambiandoli. È una rivoluzione molecolare.

“Con” e “senza”, gareggiare insieme. Cos’è lo sport inclusivo e quali sono le sue valenze culturali e sociali è il titolo del convegno. Dalle 9.30 saranno presentati gli scenari nazionale e regionale e le politiche istituzionali per gli sport inclusivi (Enzo Macchini e Damiano Rossi per l’Ente Italiano Sport Inclusivi – EISI e Marco Peciarolo per il Comitato Italiano Paralimpico Umbria -CIP). Ci sarà poi la sezione dedicata alle esperienze sul campo, a Orvieto (Paola Quattoni per Tartaruga xyz Aps e Marco Corba per l’Istituto d’Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale) e a Spoleto (Francesca Granelli per Peter Pan Odv di Spoleto).

L’open day sugli sport inclusivi alle 11.30 e la dimostrazione di baskin alle 15.00 darà a tutt* la possibilità di vedere praticate e di provare giocando le novità che si introducono con questo modo di intendere lo sport.

Alcuni amici co-organizzatori hanno voluto considerare questa giornata come “memorial Alberto Nannarelli” e volentieri ci siamo associati.

Tutti gli eventi sono negli ambienti della scuola primaria “L. Barzini” e della scuola secondaria “L. Signorelli” a piazza Marconi.

Le relazioni del convegno saranno tradotte in simultanea nella Lingua Italiana dei Segni; in Piazza Marconi ci sono alcuni posti riservati per i partecipanti al convegno. Un bagno accessibile è, di fronte alla piazza, presso il “Bar San Paolo”. L’assistenza sanitaria durante la dimostrazione di Baskin sarà fornita dalla sezione di Orvieto della Croce Rossa Italiana.


Comitato Organizzatore Disability Pride Umbria

Luogo: Piazza Marconi, Orvieto

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