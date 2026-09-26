Nuovo blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo, multe e sequestri - Tuttoggi.info

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Nuovo blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo, multe e sequestri

ItalPress

Nuovo blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo, multe e sequestri

Sab, 26/09/2026 - 17:03

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I PALERMO (ITALPRESS) – Nuovi controlli a tappeto delle forze dell’ordine nel quartiere di Falsomiele, a Palermo, dove nei giorni scorsi un gruppo di cittadini ha accerchiato e aggredito con lancio di sassi e oggetti alcuni poliziotti, ferendone otto e danneggiando due volanti. Il quartiere è stato cinto d’assedio da circa duecento agenti, mentre un elicottero del IV Reparto Volo monitorava le operazioni dall’alto. Presenti anche squadre dei Vigili del Fuoco. Sotto assedio anche il confinante quartiere di Bonagia. I due rioni sono stati battuti palmo a palmo con perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi, munizioni o esplosivi e stupefacenti. Sono stati effettuati controlli su decine di baracche fatiscenti. vbo/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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