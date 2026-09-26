Sanità, Urbani "Nel Lazio 135 Case della Comunità" - Tuttoggi.info

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Sanità, Urbani “Nel Lazio 135 Case della Comunità”

ItalPress

Sanità, Urbani “Nel Lazio 135 Case della Comunità”

Sab, 26/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Far conoscere ai cittadini un servizio nuovo” è la priorità indicata da Andrea Urbani, direttore della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio,
intervenuto oggi all’Open Day delle Case della Comunità presso la struttura HUB di Primavalle. “Tutti i servizi sanitari si sono concentrati con questa Casa della Comunità nel quartiere
Primavalle”, ha spiegato Urbani, sottolineando il ruolo dei nuovi presidi nell’avvicinare l’assistenza sanitaria ai cittadini. “Troverete qui visite specialistiche, 135 Case in tutto il Lazio. La sfida in questi mesi sarà farle conoscere”, ha aggiunto.

sat/mca2

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