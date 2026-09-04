Troppo caldo, Perugia - Pineto slitta dalle 15 alle 21 | Rimborsi, come funziona - Tuttoggi.info

Troppo caldo a Perugia per giocare alle 15, la partita del “Curi” di domenica tra il Grifo e il Pineto slitta alle ore 21.

A metà pomeriggio di venerdì è arrivata la comunicazione ufficiale dello slittamento dell’orario da parte della Lega Pro Serie C, a seguito del bollettino meteo diramato dalla Protezione civile e comunicato dal Comune di Perugia.

La partita Perugia – Pineto è la terza giornata del Campionato di Serie C Girone B.

Il Perugia Calcio, in piena collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte, in una nota ha fatto sapere di aver attivato quanto di propria competenza per l’organizzazione dell’evento nel nuovo orario comunicato.

Alle 15 di domenica sono in programma altre due gare del Girone B: Grosseto – Torres e Sambanedettese – Spezia. A Grosseto e a San Benedetto del Tronto sono comunque previste condizioni meteo un po’ più favorevoli rispetto a quelle attese a Perugia, notoriamente tra le città più calde d’Italia nei mesi estivi.

I rimborsi

Il Perugia ha chiarito che coloro che hanno acquistato il biglietto online e presso le ricevitorie autorizzate TicketOne possono chiedere il rimborso del prezzo, con le stesse modalità, entro le ore 12 di domenica 6 settembre.

Per i biglietti acquistati al botteghino dello Stadio non c’è obbligo di rimborso. “Il Perugia Calcio, come sempre, – si legge nella nota del Club – è comunque disponibile a valutare le esigenze dei propri tifosi”.

La biglietteria sarà aperta, domenica (giorno gara) dalle ore 16 alle ore 19.