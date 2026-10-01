Al Cnel il modello Generali-Luiss per affrontare le trasformazioni del lavoro - Tuttoggi.info

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Al Cnel il modello Generali-Luiss per affrontare le trasformazioni del lavoro

ItalPress

Al Cnel il modello Generali-Luiss per affrontare le trasformazioni del lavoro

Gio, 01/10/2026 - 23:03

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ROMA (ITALPRESS) – Impresa, sindacati e ricerca accademica a confronto sulle trasformazioni del lavoro. Durante l’incontro Costruire insieme il lavoro che verrà, al CNEL a Roma, è stato presentato il progetto Transformation Hub, nato dall’accordo tra Generali e le organizzazioni sindacali con la collaborazione scientifica dell’Università Luiss. Al centro dell’iniziativa, un modello di relazioni industriali partecipativo e inclusivo. L’intesa è stata riconosciuta dal CNEL come buona pratica aziendale.
mec/mrc/gsl

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