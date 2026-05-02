“Sbandieravamo”: Città della Pieve celebra 45 anni di storia, arte e tradizione - Tuttoggi.info

Città della Pieve si prepara a vivere una giornata di forti emozioni e memoria collettiva. Sabato 2 maggio 2026, la comunità si ritroverà per celebrare i 45 anni di storia del suo prestigioso Gruppo Sbandieratori e Musici.Sotto il titolo evocativo “SBANDIERAVAMO”, l’iniziativa si snoderà attraverso i luoghi simbolo del centro storico, rendendo omaggio a una tradizione che è diventata negli anni un pilastro dell’identità pievese.Il programma della manifestazione avrà inizio alle ore 16:30 presso la Sala Sant’Agostino con un primo incontro dedicato ai partecipanti, per poi entrare nel vivo alle ore 17:00 con la partenza del Grande Corteo da Piazza Unità d’Italia. I colori, il suono dei tamburi e lo sventolio delle bandiere attraverseranno le vie del paese, portando con sé il respiro di quasi mezzo secolo di attività.Il momento centrale delle celebrazioni si terrà alle ore 17:30 nella cornice di Piazza Plebiscito, dove il pubblico potrà assistere a “Esibizioni di ieri e di oggi”: un confronto generazionale che vedrà protagonisti i veterani e i nuovi membri del Gruppo, in un passaggio di testimone ideale tra passato, presente e futuro.La giornata culminerà alle ore 18:00 presso Palazzo Della Corgna. Qui, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, si terrà l’inaugurazione dell’attesa mostra in memoria di Mario Barzanti. L’esposizione rappresenta un tributo doveroso a una figura fondamentale per la nascita e la crescita di questa realtà, un uomo che ha saputo trasmettere la passione per l’arte della bandiera e l’amore per il proprio territorio.L’evento si concluderà con un aperitivo conviviale.