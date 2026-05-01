Consegnate le Stelle al Merito del Lavoro a 18 umbri. Chi sono - Tuttoggi.info

Quale migliore occasione, simbolica e concreta, della Festa dei Lavoratori per consegnare le Stelle al Merito del Lavoro? L’onorificenza viene attribuita con Decreto del Presidente della Repubblica ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per perizia, laboriosità e rettitudine morale. E sono 18 gli umbri investiti da tale riconoscenza. Oggi il Salone Bruschi del Palazzo della Prefettura di Perugia ha ospitato il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro, evento presieduto dal Prefetto di Perugia Francesco Zito e dal Prefetto di Terni Antonietta Orlando, che ha visto la partecipazione della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e delle autorità civili e militari.

Chi sono gli umbri

Il riconoscimento per il 2026 riguarda diciotto cittadini umbri: dieci per la circoscrizione di Perugia e otto per quella di Terni, tutti in possesso di rigorosi requisiti professionali e morali. Le Stelle al Merito del Lavoro, conferite dal Presidente della Repubblica, rappresentano un’onorificenza destinata “ai lavoratori dipendenti che, nel corso di una lunga carriera, si siano distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e rettitudine morale, contribuendo al progresso della realtà produttiva e sociale del Paese” come riporta il sito del Ministero dell’Interno. Sedici dei nuovi Maestri del Lavoro hanno ricevuto la decorazione nel corso della cerimonia prefettizia di oggi. Due di loro, Roberto Casciari, della provincia di Perugia, e Anna Claudia Ricci, della provincia di Terni, riceveranno la decorazione direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica, nel corso della cerimonia istituzionale prevista a ottobre al Quirinale. “La Repubblica, attraverso le Stelle al Merito del Lavoro, rende omaggio a una vita di lavoro, professionalità e responsabilità. Ma questo riconoscimento non premia solo la competenza: premia anche l’umanità, la correttezza, la dedizione, la capacità di tenere insieme il lavoro, le famiglie, le imprese, le istituzioni e la comunità” ha affermato la Presidente Proietti.

Proietti: “Creare le condizioni perché i giovani restino”

La Presidente ha richiamato anche il valore fondativo del lavoro nella Costituzione e il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando come il Primo Maggio richiami tutte le istituzioni al dovere di costruire “un lavoro alla portata dei sogni e delle aspettative delle persone, in particolare delle nuove generazioni” ha proseguito la presidente Proietti che aggiunge i dati positivi sull’Umbria: “Cresce il tasso di occupazione, che si attesta al 69,8%, superiore all’anno precedente e alla media nazionale, e migliora anche il dato relativo alla disoccupazione giovanile, scesa dal 13,9 al 12,4%. Sono segnali positivi, che però ci consegnano una responsabilità ancora più grande: creare le condizioni perché i giovani possano scegliere di restare, lavorare e costruire il proprio futuro in Umbria”. La Presidente ha quindi richiamato la qualità del capitale umano regionale, evidenziando i risultati dell’Umbria sul piano dell’istruzione, della bassa povertà educativa e del contenimento dell’abbandono scolastico. “Formiamo giovani brillanti, nelle scuole e nelle università, ma troppo spesso li vediamo andare via dall’Italia. Dobbiamo essere capaci di offrire loro una regione all’altezza dei loro sogni”.

In Umbria morti 19 lavoratori nel 2025

Centrale, nel messaggio della Presidente, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. “L’Umbria ha perso diciannove lavoratori nello scorso anno. Sono diciannove vite, diciannove famiglie, diciannove comunità colpite. Per questo dobbiamo proseguire, insieme a Prefetture, Ispettorato del Lavoro, Inail, parti sociali, imprese e Maestri del Lavoro, in una vera rivoluzione culturale della prevenzione. Il lavoro dignitoso è un lavoro sicuro, giustamente retribuito, fondato sul rispetto della persona e sulla responsabilità condivisa. Come Regione continueremo a lavorare per rafforzare la vigilanza, promuovere la cultura della sicurezza, coinvolgere le scuole e sostenere le imprese che investono nella tutela dei lavoratori” ha aggiunto.

I Maestri del Lavoro

Particolare rilievo è stato attribuito anche al ruolo dei Maestri del Lavoro nella testimonianza formativa rivolta alle nuove generazioni. Attraverso le attività nelle scuole mettono a disposizione degli studenti il patrimonio di competenze e valori maturato in anni di esperienza professionale. Gli incontri riguardano temi come la cultura della sicurezza, la sostenibilità, l’etica del lavoro, l’orientamento scolastico e professionale e, in Umbria, anche esperienze legate alla gestione di progetti in ambito aerospaziale. Negli ultimi tre anni, nella regione, sono stati incontrati oltre 4.500 studenti, per circa 3.500 ore in aula, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. “Grazie ai Maestri del Lavoro perché siete un esempio. E sono gli esempi, prima ancora delle parole, a cambiare la storia delle nostre comunità, della nostra regione e del nostro Paese” ha concluso la Presidente.