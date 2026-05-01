Prende fuoco auto a gpl sulla E45. Illesi gli occupanti | Strada chiusa temporaneamente - Tuttoggi.info

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Prende fuoco auto a gpl sulla E45. Illesi gli occupanti | Strada chiusa temporaneamente

Redazione

Prende fuoco auto a gpl sulla E45. Illesi gli occupanti | Strada chiusa temporaneamente

Prende fuoco un'auto a gpl lungo l'E45 all'altezza di Acquasparta. La strada è stata momentaneamente chiusa
Ven, 01/05/2026 - 13:58

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Incendio di un’autovettura alimentata a gpl lungo la superstrada E45 nei pressi dello svincolo per Acquasparta. Le cause dell’incidente, avvenuto poco prima delle 11 del primo maggio, sono legate probabilmente a guasti elettrici.
La strada è stata momentaneamente chiusa su indicazione dei Vigili del Fuoco intervenuti dalla centrale per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto anche la Polizia Stradale.

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