Prende fuoco auto a gpl sulla E45. Illesi gli occupanti | Strada chiusa temporaneamente - Tuttoggi.info

Incendio di un’autovettura alimentata a gpl lungo la superstrada E45 nei pressi dello svincolo per Acquasparta. Le cause dell’incidente, avvenuto poco prima delle 11 del primo maggio, sono legate probabilmente a guasti elettrici.
La strada è stata momentaneamente chiusa su indicazione dei Vigili del Fuoco intervenuti dalla centrale per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto anche la Polizia Stradale.
Incendio di un’autovettura alimentata a gpl lungo la superstrada E45 nei pressi dello svincolo per Acquasparta. Le cause dell’incidente, avvenuto poco prima delle 11 del primo maggio, sono legate probabilmente a guasti elettrici.