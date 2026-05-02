Sessantaseienne scomparso nel ternano, continuano le ricerche con i sommozzatori - Tuttoggi.info

Sono ancora ore di ansia a Terni per la scomparsa di Tonino, un uomo di 66 anni che “si chiama Tonino, indossa un paio di jeans e una polo verde a maniche lunghe. Potrebbe essere disorientato. Lo stiamo cercando, se lo vedete, per favore chiamateci”. In caso di segnalazioni, è possibile contattare Matteo al 328 1160037, Chiara al 349 4663575 e Daniele al 331 3616398.

L’uomo è scomparso dalla zona di strada di Santa Filomena, all’altezza del canale di Recentino a Terni. Tra le forze dell’ordine coinvolte nelle ricerche i vigili del fuoco, che fanno sapere come “i sommozzatori, sfruttando il fatto di avere basso livello idrico, hanno ispezionato la prima delle due gallerie a monte del lago di Narni per poi concentrare le ricerche lungo il canale, dopo le 13, con il maggiore afflusso idrico. Contestualmente i Sapr hanno effettuato ricerche sul lago e personale di terra nei luoghi adiacenti la zona dove si presume sia scomparso. Per oggi l’Enel abbasserà l’afflusso idrico nella mattinata, per permettere ai sommozzatori di perlustrare la seconda galleria”.