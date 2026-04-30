Terni, proseguono le ricerche dell'uomo scomparso. Al lavoro sommozzatori, droni e vigili - Tuttoggi.info

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Terni, proseguono le ricerche dell’uomo scomparso. Al lavoro sommozzatori, droni e vigili

Redazione

Terni, proseguono le ricerche dell’uomo scomparso. Al lavoro sommozzatori, droni e vigili

Gio, 30/04/2026 - 14:05

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A Terni continuano le ricerche dell’uomo, ultra sessantenne, la cui auto è stata ritrovata abbandonata nei pressi del canale Recentino. Il ritrovamento ha messo in allarme le forze dell’ordine, facendole sospettare di un tragico gesto.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile. Sul posto oltre a una squadra di vigili del fuoco della centrale di Terni in assetto SAF (Speleo Alpino Fluviale) con gommoni, sta collaborando anche una squadra di sommozzatori provenienti dalla capitale e il nucleo regionale (sapr) droni a controllo remoto. Le ricerche, protratte fino a tarda sera di ieri sono ripartite questa mattina ma al momento non hanno dato nessun esito.

In aggiornamento

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