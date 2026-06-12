Rocca "Orgoglioso di accompagnare 15 startup del Lazio a SMAU New York" - Tuttoggi.info

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Rocca “Orgoglioso di accompagnare 15 startup del Lazio a SMAU New York”

ItalPress

Rocca “Orgoglioso di accompagnare 15 startup del Lazio a SMAU New York”

Ven, 12/06/2026 - 12:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Qui a SMAU New York si respira grande energia e innovazione. Sono orgoglioso di accompagnare le 15 startup del Lazio che abbiamo selezionato per questa missione: realtà giovani, dinamiche e ricche di talento, alcune delle quali hanno già avviato collaborazioni e contratti di rilievo. È un’occasione importante per far conoscere negli Stati Uniti la creatività, le competenze tecnologiche e la capacità di innovazione del nostro territorio. Dall’intelligenza artificiale ai droni, dalle biotecnologie all’energia, queste imprese rappresentano una straordinaria ricchezza intellettuale e imprenditoriale di cui il Lazio può andare orgoglioso”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a New York per SMAU | Italy RestartsUp, il principale appuntamento dedicato all’innovazione italiana negli Stati Uniti

pc/mca3 (fonte video: Regione Lazio)

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