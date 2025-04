L'Umbria in festa per la Polizia di Stato: doppia cerimonia a Perugia e ad Assisi | Arriva anche Pisani - Tuttoggi.info

È il gran giorno, anche in Umbria, della festa della Polizia di Stato e i suoi 173 anni di impegno e dedizione al servizio del Paese: nella mattinata di oggi, 10 aprile, dopo la cerimonia a Perugia, nel quartiere Fontivegge, in piazza del Bacio, è in programma una grande festa ad Assisi, nella piazza inferiore di San Francesco – alla presenza tra gli altri del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La scelta della piazza con vista Basilica è – spiega la Polizia – una location concessa dalla comunità francescana dei frati minori conventuali per ringraziare “la preziosa e proficua sinergia con la Polizia di Stato nella gestione degli eventi connessi al Giubileo in corso e al prossimo ottavo centenario francescano del 2026”. Oltre a una esposizione mezzi storici, i cavalli, le bici, le auto e le moto della Polizia di Stato, la cerimonia si aprirà con i gonfaloni di Regione, Provincia e Città di Assisi e con l’esecuzione dell’Inno di Mameli cantato dalla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, diretta da fra Peter Hrdy, che nel corso della cerimonia eseguirà anche “il Coprifoco”, inno di Assisi, e – nel finale – il Cantico delle Creature di cui quest’anno ricorre l’ottavo centenario.



Seguiranno le letture dei messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro dell’Interno, prefetto Matteo Pianteosi e dello stesso Pisani; a parlare anche il questore Dario Sallustio e l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Tra le premiazioni del pomeriggio, la “riconsegna” dell’onorificenza di poliziotta onoraria, già datale a Roma lo scorso luglio, alla presidente del Serafico Francesca Di Maolo.