A Gualdo la videosorveglianza del futuro, un mega software per gestire 90 telecamere intelligenti - Tuttoggi.info

Il Comune di Gualdo Tadino compie un importante passo avanti nella tutela della sicurezza cittadina grazie all’implementazione di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione, basato su telecamere intelligenti e su una piattaforma software avanzata.

La presentazione ufficiale del progetto si è tenuta stamattina (10 aprile), nella Sala Giunta del Municipio, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla Transizione Digitale Giorgio Locchi, del comandante di Polizia locale Gianluca Bertoldi, del responsabile Settore Amministrativo Francesco Luciani, del responsabile Ufficio Transizione Digitale Salvatore Zenobi, dei tecnici informatici del ced, Roberto Biagiotti e Marco Coldagelli e dei rappresentanti di SMAU-GFI, azienda incaricata dello sviluppo software.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dal Comando di Polizia Locale e dall’Ufficio Transizione Digitale, ha come obiettivo il potenziamento della sicurezza urbana attraverso l’adozione della piattaforma Milestone – costata 24 mila euro con fondi Pnrr legati al digitale -, in grado di garantire un monitoraggio in tempo reale, una gestione centralizzata e un’analisi avanzata delle immagini acquisite dalle oltre 90 telecamere già installate sul territorio comunale.

Per gestire i quasi 100 occhi elettronici è stato scelto il software Milestone, che consentirà di integrare tutte le telecamere in un’unica piattaforma, accessibile agli operatori tramite una postazione centrale. Il sistema permetterà non solo la visione in diretta delle immagini, ma anche l’analisi automatica tramite intelligenza artificiale, in grado di individuare comportamenti anomali o sospetti, migliorando l’efficienza operativa.

Le registrazioni saranno conservate in modo sicuro su un server dedicato, garantendo un accesso rapido e sicuro per eventuali indagini. Inoltre, la trasmissione dei dati sarà supportata da una rete in fibra ottica di proprietà del Comune, che assicurerà maggiore stabilità e velocità.

Guardando al futuro, è già in fase di sviluppo, sempre in collaborazione con l’azienda fornitrice, un progetto per l’installazione di telecamere ad alta risoluzione, dotate di sistemi per la lettura automatica e ad alta velocità delle targhe. Tali dispositivi saranno collocati agli ingressi principali della città e

permetteranno di rilevare infrazioni, monitorare la velocità, verificare il rispetto del codice della strada e segnalare in tempo reale la presenza di veicoli sospetti, rubati o segnalati dalle autorità. Il progetto, che coinvolgerà anche gli altri Comuni aderenti al servizio associato di Polizia Locale, sarà oggetto di una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno.