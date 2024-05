Odore di marijuana nell’auto, i carabinieri gli trovano in casa 850 g di droga

Il 23enne fermato a Ponte San Giovanni, ora è agli arresti domiciliari

A tradirlo è stato il forte odore di mariujana quando ha aperto il finestrino dell’auto all’alt dei carabinieri, a Ponte San Giovanni. Del resto, il 23enne, scendendo dall’auto guidata da una donna, ha fatto cadere la sigaretta, che conteneva palesemente droga.

Accompagnato in caserma, il giovane è apparso da subito particolarmente nervoso, tanto da indurre i carabinieri ad. In camera da letto i militari hanno trovato 850 gr di hashish. suddivisi in 31 confezioni, tra ovuli e panetti, ed un bilancino di precisione.

Il 23enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, come disposto dall’autorità giudiziaria di Perugia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, al seguito della convalida avvenuta il giorno seguente dal giudice per le indagini preliminari.

Il materiale e lo stupefacente rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.