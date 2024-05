San Venanzo, ci sarà anche Marco Morandi alla 16esima edizione di InCanto d’Estate - Tuttoggi.info

Marco Morandi, con il concerto “20 canzoni da portare su un’isola deserta”, sarà il secondo protagonista della 16esima edizione di “InCanto d’Estate, Festival di Musica d’Autore”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco, in programma presso il parco di Villa Faina a San Venanzo dal 10 al 14 luglio 2024.

Morandi, figlio del celebre Gianni, si esibirà sabato 13 alle ore 21,30. Il concerto è ad ingresso libero. Si tratterà di un viaggio tra i pezzi più amati dal musicista e tra i tanti cantautori che fanno parte del suo mondo: da Lucio Dalla a Franco Battiato, da Ivano Fossati al padre Gianni. Ogni canzone sarà una tappa della crescita umana e artistica, brani di cui l’artista non può fare a meno, quelli che se fosse su un’isola deserta gli ricorderebbero il sapore di casa. Tra i brani in scaletta anche ‘Centonove’, un omaggio a Rino Gaetano pubblicato da Morandi nell’ottobre del 2022 per celebrare il musicista che più di tutti ha influenzato la parabola artistica.

Oltre a Marco Morandi, sul palco di Villa Faina si esibiranno i Tiromancino. Federico Zampaglione e compagni si esibiranno il 14 luglio alle ore 22. I biglietti per il concerto, l’unico che sarà a pagamento, sono acquistabili su TicketOne.

Anche quest’anno “InCanto d’Estate” sarà dedicato alla musica ed al buon cibo. Ogni sera si terrà un concerto (gli altri saranno ad ingresso libero) e sarà possibile degustare alcune specialità tipiche della cucina locale e umbra.