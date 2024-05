Gli alunni dell’Istituto Comprensivo 5 nel Comando dei carabinieri

Il progetto di formazione e di educazione alla legalità in nome di Donato Fezzuoglio

I carabinieri della Compagnia di Perugia, in collaborazione con la Sezione della Associazione nazionale carabinieri di Perugia, hanno effettuato un incontro con i bambini dell’Istituto Comprensivo 5.

Accompagnati dalle maestre, gli alunni della scuola dell’infanzia hanno potuto visitare la sede del Comando Provinciale, la Centrale Operativa e salire a bordo delle autovetture di servizio. I giovanissimi visitatori non hanno risparmiato raffiche di domande ai militari presenti, con la loro genuina e contagiosa spontaneità, mostrando grande curiosità e interesse.

Il progetto di formazione ed educazione alla legalità rientra nel ciclo di conferenze che vengono tenute durante l’anno scolastico a ragazzi di ogni età dai carabinieri; quest’ultimo si è svolto a ridosso della giornata del 27 maggio, ricorrenza della Medaglia d’Oro Donato Fezzuoglio, carabiniere caduto in servizio a Umbertide il 30 gennaio 2006 nel tentativo di sventare una rapina ad un istituto di credito. In suo ricordo, nel giorno della sua nascita, anche quest’anno, come oramai consolidata tradizione, verranno consegnate borse di studio messe a disposizione dai familiari del militare in favore studenti che nell’anno scolastico abbiano prodotti elaborati volti a promuovere la cultura della legalità.