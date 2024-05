Per Ternana - Bari disposto il divieto di vendita dei biglietti online

Vietata la vendita online dei biglietti per la partita di ritorno dei playout di serie B Ternana – Bari. Lo ha stabilito questa mattina (21 maggio) il Gos (gruppo operativo sicurezza) durante un’apposita riunione in vista della gara di calcio in programma per giovedì 23 maggio alle ore 20,30 allo stadio “Libero Liberati” di Terni che decreterà la permanenza in serie B di una delle due squadre.