Open day progetto "Un pallone in più" - Comunicato stampa - Tuttoggi.info

Tutti per uno, un pallone per tutti!

Si terrà oggi pomeriggio, 21 maggio, a Santa Sabina l’evento più sorridente e saltellante di tutto l’anno.

Ci sono storie che partono piccole e senza tanti clamori, ma che hanno tutti i numeri per diventare grandi: su questa storia lo Junior Santa Sabina ci scommette forte.

Una parata di mister in divisa e una rappresentanza di giovani atleti accoglieranno i ragazzi dell’Associazione Uno in più di Corciano per un open day all’insegna dell’inclusione e del divertimento.

A settembre partirà, infatti, il progetto “Un pallone in più”: è il suggellarsi dell’amicizia tra l’Associazione Uno in più e lo Junior Santa Sabina, che vedrà l’inserimento di alcuni ragazzi con sindrome di Down nei gruppi squadra dell’Asd, presente sul territorio con molteplici iniziative dedicate ai ragazzi.

A Santa Sabina sono tutti prontissimi e non vedono l’ora di accoglierli: le casacche sono state tirate a lucido e persino i palloni sono gonfi di gioia e non vedono l’ora di incontrare i piedi dei nuovi ospiti.

E, come nella tradizione del Santa, in cui i genitori sono diventati organizzatori level pro di terzi e quarti tempi, non potrà mancare alla fine una golosa merenda, offerta dalla Sezione Soci Coop Centro Italia.

Rimane solo da aspettare l’ora X e aprire le porte dello stadio Flavio Mariotti.

I biglietti sono sold out: l’evento sarà, infatti, a porte chiuse per garantire un ambiente ottimale e sereno ai ragazzi dell’associazione.

Luogo: Impianto sportivo Santa Sabina – Perugia, via Cesare Pavese, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA