Anas monitora 69 ponti e viadotti: applicati i sensori VIDEO

Alle 33 strutture già monitorate se ne aggiungono altre 36

Anas ha avviato la seconda fase degli interventi per l’installazione di sensori per il monitoraggio in tempo reale di ponti e viadotti sulla rete stradale in gestione in Umbria.

Si tratta di sistemi tecnologici che consentono di registrare in continuo i dati relativi allo stato di salute del manufatto e li mettono a disposizione degli ingegneri i quali – integrandoli con i controlli periodici eseguiti sul posto – possono così definire in anticipo gli interventi di manutenzione programmata necessari, innalzando i livelli di sicurezza e ottimizzando i tempi di intervento.

I sensori sono stati già installati su 33 ponti e viadotti umbri ai quali se ne aggiungeranno altri 36 con questa seconda tranche. I lavori sono affidati all’impresa Site Spa.

Tutti i ponti e viadotti della rete Anas, oltre alla normale sorveglianza quotidiana garantita dal personale su strada, sono oggetto di procedure standardizzate di controllo che prevedono ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio e ispezioni tecniche semestrali o annuali eseguite da squadre di tecnici specializzati appositamente formati.

Sulla base di questo processo continuo di controlli e verifiche viene definito il programma di manutenzione, al fine di assicurare la continuità del livello di servizio.

I sensori integrano le ispezioni periodiche eseguite dai tecnici Anas e consentono di misurare variazioni anche minime nel tempo e in caso di eventi sismici, non riscontrabili visivamente. Attraverso l’applicazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale, in futuro sarà inoltre possibile sviluppare processi di manutenzione predittiva.