Terni, follia in discoteca: due calci in testa a giovane e frattura del cranio - Tuttoggi.info

Notte di follia in discoteca di Terni: giovane colpito alla testa da due calci che provocano fratture a parte della testa e setto nasale

Due calci al volto e poi la corsa in ospedale, follia in una nota discoteca estiva di Terni, dove, nella serata tra venerdì e sabato scorsi, si è consumata quella che potrebbe essere una tragedia. A riportare la notizia è “Il Messaggero” di Terni e, secondo quanto riferito dal quotidiano, tutto sarebbe iniziato con una banale lite fuori dai bagni del locale per futili motivi, ma presto sono arrivati anche colpi proibiti. Nel caso specifico due calci al volto scagliati da un ragazzo di 18 a uno di 21 anni. Subito è scattato l’allarme al 118 e il personale sanitario è intervenuto sul posto per prestare le prime cure in loco al giovane ferito. Dopo averlo stabilizzato, la corsa in ospedale in codice rosso per le gravi lesioni riportate. Secondo quanto appreso da TO, l’equipe medica che segue il ‘caso’ ha stabilito che il giovane deve essere sottoposto a intervento chirurgico per le frattura di una parte del cranio e del setto nasale. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.