"Dall'Ego all'Eco", a Perugia la prima edizione di EcoSofia - Tuttoggi.info

Dal 9 al 12 giugno 2026 a Perugia scienziati, filosofi, teologi, sociologi, comunicatori e poeti guideranno giovani laureati e dottorandi in un percorso formativo che integra competenze tecnico-scientifiche e umanistiche. Tra gli ospiti Giuseppe Cederna, Vito Mancuso, Davide Rondoni e Padre Giuseppe Marco Salvati. Perugia ospiterà dal 9 al 12 giugno la prima edizione di EcoSofia, la Summer School in discipline ambientali umanistiche promossa da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nell’ambito della campagna “Facciamo Circolare”, realizzata con il finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

ARPA Umbria partecipa all’iniziativa in qualità di partner istituzionale, contribuendo alla costruzione di un percorso formativo che mette in dialogo ricerca scientifica, etica, cultura, comunicazione e spiritualità ambientale.

L’idea alla base di EcoSofia nasce dalla consapevolezza che le grandi sfide ambientali del nostro tempo non possono essere affrontate esclusivamente attraverso strumenti tecnici e scientifici, ma richiedono anche una riflessione culturale, sociale e umanistica capace di rafforzare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente di cui è parte integrante.

La Summer School, che accoglierà partecipanti provenienti da tutta Italia, propone un programma multidisciplinare fatto di lezioni magistrali, tavole rotonde, spettacoli, esperienze sul territorio e momenti di confronto con esperti nazionali e internazionali. Tra gli appuntamenti in programma figurano la lectio magistralis “Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti” del poeta Davide Rondoni, la riflessione filosofica e teologica di Vito Mancuso sul tema della responsabilità verso il vivente, l’intervento di Tiziana D’Acchille dedicato alla rappresentazione della natura nell’arte europea del Quattrocento, lo spettacolo “Non dimenticarti mai del cielo” di Giuseppe Cederna e il dialogo su ecologia, teologia e spiritualità con Giuseppe Marco Salvati.

La Summer School, che accoglierà partecipanti provenienti da tutta Italia, propone un programma multidisciplinare fatto di lezioni magistrali, tavole rotonde, spettacoli, esperienze sul territorio e momenti di confronto con esperti nazionali e internazionali.Tra gli appuntamenti in programma figurano la lectio magistralis “Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti” del poeta Davide Rondoni, la riflessione filosofica e teologica di Vito Mancuso sul tema della responsabilità verso il vivente, l’intervento di Tiziana D’Acchille dedicato alla rappresentazione della natura nell’arte europea del Quattrocento, lo spettacolo “Non dimenticarti mai del cielo” di Giuseppe Cederna e il dialogo su ecologia, teologia e spiritualità con Giuseppe Marco Salvati.Nel corso della Summer School, il Direttore Generale di ARPA Umbria Alfonso Morelli interverrà con un talk dedicato alla comunicazione ambientale, all’informazione e al giornalismo scientifico, approfondendo il ruolo delle Agenzie ambientali nella costruzione di una cittadinanza consapevole e informata.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare la nuova linea editoriale di micron, la rivista di divulgazione scientifica di ARPA Umbria, rinnovata nei contenuti e negli strumenti di comunicazione per rafforzare il dialogo tra scienza, ambiente e società.«Le sfide ambientali che abbiamo di fronte richiedono certamente solide competenze scientifiche, ma anche la capacità di costruire una cultura diffusa della sostenibilità – sottolinea il Direttore Generale di ARPA Umbria Alfonso Morelli –. Oggi più che mai la comunicazione ambientale, l’informazione e il giornalismo scientifico rappresentano strumenti essenziali per trasformare dati, conoscenze e risultati della ricerca in consapevolezza collettiva e partecipazione. In questo contesto le Agenzie ambientali svolgono un ruolo fondamentale di presidio tecnico-scientifico e di interlocutore credibile per cittadini e istituzioni.

La partecipazione di ARPA Umbria a EcoSofia si inserisce in questa visione, che considera la divulgazione e il dialogo con la società parte integrante della missione pubblica dell’Agenzia. La presentazione della nuova linea editoriale di micron va proprio in questa direzione: rafforzare uno spazio di approfondimento e confronto capace di mettere in relazione scienza, ambiente, cultura e innovazione, contribuendo a costruire una cittadinanza sempre più informata e consapevole delle trasformazioni ambientali, sociali e tecnologiche che caratterizzano il nostro tempo».I ricercatori e i tecnici di ARPA Umbria contribuiranno inoltre alle attività formative e alle esperienze sul territorio, tra cui il trekking urbano “Perugia città sostenibile”, curato da Michele Sbaragli, dedicato alla lettura ambientale della città attraverso i temi della sostenibilità, della qualità urbana e della transizione ecologica.

Sul piano esperienziale il programma prevede anche la visita alla mostra “Giotto e San Francesco. Una rivoluzione dell’Umbria del Trecento” presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, la visita alla chiesa di San Francesco al Prato e un percorso immersivo nel bosco di Piegaro dedicato alla conoscenza degli ecosistemi forestali e al rapporto tra uomo e natura.La partecipazione di ARPA Umbria a EcoSofia si inserisce nel più ampio impegno dell’Agenzia per la diffusione della cultura scientifica e ambientale, nella convinzione che la tutela dell’ambiente richieda non solo conoscenze tecniche e dati scientifici, ma anche strumenti culturali e comunicativi capaci di coinvolgere cittadini, istituzioni e nuove generazioni nella costruzione di un futuro sostenibile.

Approfondimenti e link utili: https://www.isprambiente.gov.it/it/events/cosofia-summer-school-ispra-su-etica-e-comunicazione-ambientale