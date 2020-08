Coronavirus, positivo un tennista al Challenger di Todi - Tuttoggi

Agli Internazionali di tennis di Todi, parte del circuito Challenger, sarebbe stato riscontrato il 17 agosto un atleta positivo al primo test per il coronavirus.

Non è noto chi sia l’atleta che faceva parte dei tabelloni dei doppisti. Il tennista, asintomatico, è stato subito posto in isolamento e “non è mai entrato in contatto con le zone protette del circolo“, fanno sapere gli organizzatori dell’evento.

Lo stessi, a ieri confermavano che “gli Internazionali di Tennis Città di Todi proseguono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in campo e fuori. Giocatori, allenatori e addetti ai lavori sono controllati con continuità dallo staff, che ha allestito il Tennis Club Todi 1971 seguendo le indicazioni delle autorità e dell’ATP per garantire il regolare svolgimento dell’evento“.

Come da prassi, è in via di ricostruzione la catena dei contatti avuti dal giocatore negli ultimi giorni per allargare il raggio dei controlli sanitari.

La notizia è stata data anche dall’ATP Challenger, il circuito di cui gli Internazionali di Todi fanno parte, ma al momento non si ha riscontro ufficiale del secondo tampone.