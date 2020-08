Internazionali di Todi, negativo il giocatore con sospetto Covid-19 - Tuttoggi

Il giovedì degli Internazionali di Tennis Città di Todi si apre con un importante aggiornamento: il giocatore inizialmente sospetto è risultato negativo al Covid-19 al secondo e al terzo tampone ai quali è stato sottoposto.

L’atleta, un doppista, sempre risultato asintomatico era risultato positivo a un primo test Covid-19 e per questo era stato immediatamente tolto dal tabellone di gara.

L’organizzazione anche dopo l’esito negativo comunque informa: “Escluso in ogni caso dal tabellone di doppio e messo in isolamento come da protocollo, l’atleta non ha dunque preso parte al Challenger organizzato da MEF Tennis Events, che prosegue senza problemi rispettando le misure di sicurezza definite dall’ATP e dalle autorità sanitarie”.