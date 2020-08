Covid-19, positivo giovane assisano tornato da una vacanza all’estero

E’ un giovane tornato da una vacanza all’estero l’ultimo assisano risultato positivo al Covid-19. Il ragazzo, al rientro in Umbria, si era sottoposto volontariamente qualche giorno fa a tampone, risultato poi positivo.

Il giovane si era messo in isolamento domiciliare volontario, prima che scattasse l’obbligo in base all’ordinanza del ministro Speranza per gli arrivi da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Il sindaco Stefania Proietti ha firmato l’ordinanza con cui ha disposto per il ragazzo l’isolamento domiciliare. La comunicazione della sua positività al Covid-19 è giunta dall’autorità sanitaria.

Il sindaco a chi torna dall’estero: sottoponetevi al tampone

Il sindaco raccomanda tutti coloro che sono rientrati dall’estero a sottoporsi al tampone per contenere la diffusione del Covid-19: “Invito i cittadini che tornano da paesi esteri a segnalarlo immediatamente all’autorità sanitaria attraverso il numero 800.63.63.63 o per email a prevenzione@uslumbria1.it. In questa fase inoltre è importante non abbassare la guardia e adottare tutte le misure di sicurezza, dall’uso della mascherina al distanziamento sociale, a non favorire assembramenti né in luoghi aperti né in locali chiusi, Considerato l’alto afflusso di turisti per il Ferragosto e visto anche la diffusione del virus di recente nell’area de Sacro Convento con 18 positivi come amministrazione abbiamo adottato dei provvedimenti come l’impiego di volontari della protezione civile e di agenti della polizia locale per indirizzare i flussi e cartelli informativi per i visitatori a cui viene ricordato di indossare sempre la mascherina e disinfettare le mani”.

I novizi

Attualmente le persone in isolamento ad Assisi sono 38, dopo i casi dei 18 religiosi risultati positivi dopo che l’infezione è giunta presumibilmente tramite alcuni novizi asintomatici giunti dall’estero.